Perspective ale comunitatii LIIS de invatare

Activitatea "Cum ne organizam timpul si proiectele", desfasurata in amfiteatrul scolii de prof. dr. Liliana Andrici in parte0neriat cu 3 parinti din clasa a VI-a C a oferit elevilor prilejul de a desfasura activitati interactive, practice, dar si de vedea in parintii lor adevarati mentori pentru educatie si viata."Scoala viitorului este plina de provocari, iar una dintre ele ramane dezvoltarea la maximum a fiecarui elev. Avem nevoie sa dezvoltam comunitati de invatare in jurul fiecarei scoli ... citeste toata stirea