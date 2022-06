PESA si Bozankaya - cum ne schimba din temelii transportul din Iasi UE, turcii si polonezii

Fondurile Uniunii Europene si cele alocate de municipalitate (reabilitari pana in 2012) au facut ca Iasul sa fie primul oras din tara cu linii complet modernizate. In medie, s-a ajuns la un cost de 1 milion de euro pe kilometru de cale de rulare. Cu fonduri nerambursabile s-au cumparat si tramvaie la 2 milioane de euro bucata.Fondurile europene au catapultat transportul public local intr-o noua era. Cu o infrastructura a caii de rulare complet modernizata, in conditiile in care Iasul are una ... citeste toata stirea