Pescarii inchise de autoritati, in Iasi

Mizerie ascunsa sub ghiveci, gresie sparta si patata de cateva zile...sunt doar cateva dintre problemele gasite de inspectorii de la Directia Sanitara Veterinara din Iasi veniti in control in pescariile din oras. Inainte de Florii se fac astfel de controale tematice tocmai pentru a preveni comercializarea de peste alterat sau din surse neconforme. Cei la care s-au gasit probleme grave s-au ales cu amenzi si cu magazinele inchise.Mizeria uscata de pe jos, mesele incleiate si gresia sparta ... citește toată știrea