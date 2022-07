Peste 1.700 de candidati sustin azi titularizarea

Astazi are loc proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar, respectiv titularizare, sesiunea 2022. La nivelul judetului Iasi, s-au inscris 1.859 de candidati, dintre care 377 de candidati provin din promotia curenta. Dintre cei inscrisi, in urma sustinerii probelor practice si a inspectiilor la clasa, 1.764 de candidati au dreptul de a participa la proba scrisa. In toate salile de concurs vor fi instalate ... citeste toata stirea