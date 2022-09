Peste 2.500 de ieseni si-au pierdut viata pana acum din cauza infectiei cu SARS-CoV-2

In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi au fost inregistrate 24 de cazuri noi de coronavirus, in scadere fata de ziua anterioara, anunta Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Dintre cazurile confirmate pozitiv si internate, in ultimele 24 de ore s-au efectuat 5 externari si 4 internari. Din pacate, in judetul Iasi, in ultimele 24 de ore s-a inregistrat un deces in randul persoanelor confirmate cu virusul SARS-CoV-2, numarul total de decese fiind de 2.501.Referitor la solicitarile de ... citeste toata stirea