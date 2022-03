Peste 2.600 hectare de miristi au fost mistuite de flacari, la Iasi

* in mai putin de trei luni, au fost inregistrate313 incendii de vegetatie uscatafata deanul trecut, cand pompierii ieseni au intervenit pentru stingerea a doar 18 incendii * in 2021 au ars31 de hectare de miristi, anul acesta ...2.600 de hectareIn ciuda nenumaratelor semnale de alarma trase de catre autoritati cu privire la riscurile care pot aparea in cazul arderilor vegetatiei uscate, cetatenii continua sa dea foc la mii de hectare de camp.De la inceputulanului 2022au fost ... citeste toata stirea