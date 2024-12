Peste 20.000 de tone de deseuri selective colectate in Iasi in 2024

In perioada ianuarie - octombrie 2024, Iasiul a colectat peste 20.000 de tone de deseuri selective. Aceasta reprezinta un pas semnificativ in eforturile orasului de a promova reciclarea si protectia mediului.Reciclarea este un gest mic, dar are un impact mare asupra viitorului nostru. Este esential sa constientizam importanta acestui proces si sa intelegem de ce trebuie sa reciclam. In primul rand, reciclarea protejeaza natura si reduce poluarea apei, aerului si solului. Prin colectarea ... citește toată știrea