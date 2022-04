Peste 200 de copii au fost salvati de la moarte de medicii UFA

* Unitatea Functionala de Arsi din cadrul Sectiei de Chirurgie Plastice a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria", a implinit un an, fiind coordonata de dr. Sidonia Susanu * in doar 365 de zile, o echipa de medici tineri, dar inimosi si foarte bine pregatiti, a operat si tratat peste 200 de copii arsi, din care 27 foarte gravi"A fost visul pentru care acum un an si jumatate am decis sa ma intorc la Spitalul de Copii, locul meu de suflet in care se fac eforturi supraomenesti ... citeste toata stirea