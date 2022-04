Peste 200 de refugiati, tratati pana acum in spitalele din Iasi

In cele sase unitati medicale, aflate sub coodonarea CJ Iasi, au fost consultati si tratati, de la inceputul conflictului din Ucraina si pana acum, peste 200 de pacienti refugiati.Cele mai multe cazuri, peste 160, au ajuns la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi. Pacientii s-au prezentat, in general, cu simptome precum febra, durere de gat, tuse. Dupa stabilirea diagnosticului, le-au fost recomandate tratamentele necesare.In cele doua maternitati iesene, Maternitatea ... citeste toata stirea