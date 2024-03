Peste 22.000 de copii din judetul Iasi vor beneficia de o masa calda la scoala

Peste 22.000 de copii din judetul Iasi vor beneficia de cate o masa calda pe zi, in cadrul unui program lansat de Guvern, care are ca scop combaterea abandonului scolar. La nivelul intregii tari, in cadrul Programului "Masa calda" sunt inclusi, intr-o prima etapa, peste 450.000 de copii din 1.200 de unitati scolare, suma alocata de Guvern pentru implementarea proiectului fiind de un miliard de lei.Judetul Iasi se afla pe primul loc la nivel national in ceea ce priveste suma alocata pentru ... citește toată știrea