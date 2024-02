Peste 25 de angajati ai postului Radio Romania Iasi au protestat spontan, astazi, 26 februarie 2024, in fata institutiei. Ce revendicari au

Actiunea face parte dintr-un sir de manifestatii similare, care au inceput in a doua jumatate a lunii decembrie 2023. Angajatii de la radioul public reclama lipsa unui raspuns din partea conducerii Societatii Romane de Radiodifuziune la solicitarile formulate in ultimele luni. Una din revendicari face referire la cresterea salariilor cu minimum 50%, in conditiile in care remuneratiile, la ora actuala, sunt sub limita decentei. Avand in vedere situatia grava reprezentata de castigurilor ... citește toată știrea