Peste 300 de ieseni, in tratament impotriva HIV. Unii iau medicamente de 30 de ani

Peste 1.600 de persoane diagnosticate cu HIV/SIDA din zona Moldovei se afla in evidentele medicilor de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, iar 20% dintre acestea sunt din Iasi.Pacientii sunt tratati in Centrul Regional HIV/SIDA de la unitatea medicala inca din anul 1996, iar reprezentantii unitatii medicale spun ca in acest timp au incercat sa contribuie la constientizarea celor afectati de boala, sa invete cum poate fi prevenita afectiunea, dar si sa ii determine pe ... citeste toata stirea