Peste 350.000 lei pentru "paianjenul de trafic" al Iasului. Analiza pentru urmatorii 10 ani

O firma din Bucuresti va face "paianjenul de trafic", cu diagrama de penetratie si tranzit.Traficul din oras va fi analizat, in detaliu, in urmatoarele sase luni, de o firma din Capitala. In acest sens, Primaria a semnat, zilele trecute, un contract in valoare de 350.000 lei, fara TVA, cu FIP Consulting.Compania are o experienta relevanta in domeniu avand contracte similare si in alte zone ale tarii: Tirgu Mures, Deva, Sibiu, Giurgiu, Cluj, Timisoara, Craiova, Pitesti etc. La Iasi, firma ... citeste toata stirea