Peste 4.000 de amenzi pentru iesenii care au parcat neregulamentar

In ciuda amenzilor pe care agentii Politiei Locale Iasi le aplica pentru nerespectarea regulilor ce tin de utilizarea locurilor de parcare, comportamentul soferilor ramane neschimbat. In continuare exista masini parcate pe trotuare, pe spatii verzi, parcate ilegal pe locurile adaptate pentru persoanele cu dizabilitati sau pe cele destinate autoturismelor electrice. "Cu totii dorim ca Iasul sa fie un oras organizat si prietenos cu locuitorii si vizitatorii sai. Cum ne place sa vedem in orasele ... citeste toata stirea