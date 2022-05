Peste 40 de show-uri de moda in parcul Palas.

Romanian Creative Week continua la Iasi pana pe 30 mai cu noi evenimente spectaculoase in fiecare zi: incepe Romanian Fashion Week in parcul Palas, se deschid New Media Alley si New Media Street, Baia Turceasca asteapta vizitatori pentru prima data dupa multa vreme, sunt proiectii de film in fiecare seara, iar City Kings va fi gazda pentru cei mai impatimiti gameri si streameri din Romania."Sunt patru actori care devin esentiali atunci cand ne gandim ca un oras nu poate trai numai din istorie, ... citeste toata stirea