Peste 400 kg de articole pirotehnice au fost ridicate de politisti ieseni

In perioada 30-31 decembrie a.c., politistii Politiei Municipiului Pascani, in urma unor actiuni organizate in cadrul planului "Foc de artificii", pe raza mun. Pascani, au identificat doi barbati, de 31 ani, respective 34 ani care ar fi detinut articole pirotehnice, de diferite categorii. Astfel, au fost indisponibilizate din doua auto in vederea continuarii cercetarilor, aproximativ 250 de kg de articole pirotehnice, din categoriile F1, F2 si F3 de periculozitate.La data de 31 decembrie ... citeste toata stirea