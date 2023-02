Peste 410 de apartamente vor fi amenajate intr-un nou complex in Iasi

Zona Aurel Vlaicu continua sa se dezvolte intr-un ritm alert, lucrarile la un nou ansamblu de blocuri urmand a demara in acest an, dupa ce constructorul a obtinut autorizatia de la Primarie.Cele patru blocuri propuse vor avea un regim cu doua niveluri in subsol, parter si 11 etaje si vor gazdui 412 de apartamente: 184 cu o camera, 206 cu doua camere si 22 cu trei camere. Ansamblul va fi deservit de 435 de locuri de parcare. Doua blocuri vor avea 11 etaje, unul va avea 10 etaje, iar celalalt 8 ... citeste toata stirea