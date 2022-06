Peste 450 solicitari de pasapoarte, zilnic, la Iasi!

* programarile online pentru pasapoarte au ajuns, la Iasi, la... 13 septembrie * incepand din ianuarie 2022, la Iasi au fost eliberate 47.466 de pasapoarte * SPCP a facut demersuri pentru suplimentarea numarului de angajati * la Suceava inca mai poti gasi locuri libere, insa in Neamt si Bacau situatia este asemanatoare cu cea din Iasi: programarile sunt pana in toamnaServiciul Public Comunitar de Pasapoarte Iasi lucreaza in aceasta perioada la foc continuu pentru a face fata numarului urias ... citeste toata stirea