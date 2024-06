Peste 5 milioane de euro pentru constructia de sali de sport in scolile iesene

* suma totala investita de la bugetul local pentru constructia de sali de sport in scoli se ridica la aproximativ 25,5 milioane de lei * in perioada 2018 - 2024, Primaria Municipiului Iasi a construit terenuri de sport moderne pentru nu mai putin de 38 de unitati de invatamant, cu fonduri exclusiv de la bugetul localLucrarile la noua sala de sport de la Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga", investitie in valoare de 2,98 milioane lei, decurg potrivit graficului stabilt in contract. Anuntul a ... citește toată știrea