Peste 50 de modele vor defila in Iulius Mall Iasi, la Fashion Show First Models Kids

Zona dedicata copiilor din Iulius Mall Iasi va deveni un adevarat catwalk in acest weekend. O defilare de moda inedita, cu tinute trendy, vibe de Fashion Week si modele pe masura va avea loc in acest weekend, in cadrul Fashion Show First Models Kids. Micile modele de la Firstmodels Kids vor prezenta colectia Summer 2022.Sambata, 2 aprilie 2022, de la ora 16.00, la demisolul Iulius Mall Iasi, va avea loc o defilare de moda, unde va fi prezentata colectia de vara propusa de brandurile Koton, ... citeste toata stirea