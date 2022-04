Peste 60 de amenzi rutiere intr-o zi

Intr-o singura zi, politistii Biroului Rutier Iasi au dat peste 60 de sanctiuni contraventionale, in urma unei razii pe drumurile din municipiu. Valoarea amenzilor a fost de peste 18.000 lei."La data de 13 aprilie, politistii Biroului Rutier Iasi au actionat pe drumurile publice aflate in aria de responsabilitate pentru prevenirea principalelor cauze de producere a accidentelor rutiere, in special a celor generate de neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor. In cadrul actiunii derulate ... citeste toata stirea