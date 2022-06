Peste 60 de posturi libere - Spitalele din Iasi cauta mult personal necalificat

Val de angajari in sistemul medical din Iasi in ultima perioada, surse din cadrul unitatilor spitalicesti explicand ca exista doua motivatii: pe de o parte expirarea contractelor pe perioada determinata in ultimii doi ani de pandemie, cat si interdictia de a face noi angajari in sistemul public de stat, anuntata de Guvernul Romaniei de la data de 1 iulie.In momentul de fata mai multe spitale din Iasi au in derulare procese de angajare a personalului, doua dintre ele fiind mai ample. Este ... citeste toata stirea