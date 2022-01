Peste 70% dintre pacientii TBC sunt extrem de contagiosi, iar numarul deceselor precoce a crescut

* pandemia de COVID-19 a dus la o scadere considerabila a incidentei la tuberculoza, fiind inregistrate cu 40% mai putine cazuri, la Iasi, in ultimii ani * cu toate astea, in randul medicilor pneumologi ieseni persista starea de ingrijorare deoarece peste 70% din pacienti sunt inalt contagiosi si cu leziuni pulmonare extinse, iar numarul deceselor precoce a crescutPandemia a adus cu sine si un aspect pozitiv in cadrul tuberculozei, in ultimii ani, numarul bolnavilor cu aceasta afectiune ... citeste toata stirea