Peste 700 de persoane au donat sange la Iasi, in ultimele doua saptamani

Stocurile de sange de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iasi a crescut considerabil in urmacampanieiPrimavara eroilor!Peste 700 de persoane au donat sange in ultimele doua saptamani la centrul din Iasi. Apelul a fost facut catre cetateni din dorinta de a imbunatati situatia cu care se confrunta spitalele iesene de mai multi ani: criza acuta de sange. In aceasta campanie s-au implicat studenti de la Facultatea de Medicina care au mers in scoli pentru a-i informa pe elevi cu ... citeste toata stirea