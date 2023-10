Peste 700 de schelete umane au fost gasite ingropate in spatele cantinei din Compexul Studentesc "Titus Maiorescu" din Iasi. Deoarece osemintele erau insotite de placute cu inscrisuri militare, cazul a fost preluat de Parchetul Militar, informeaza Rador Radio Romania.Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Tudorel Toader, a precizat ca osemintele au fost descoperite in urma sapaturilor care se efectueaza in zona pentru a fi construit un camin pentru studenti, iar lucrarile ... citeste toata stirea