Peste 700 de stomatologi de renume si-au dat intalnire la Iasi

Palatul Culturii este locul unde peste 700 de stomatologi se intalnesc pentru a participa la cea de-a XVI-a editie a Congresului Societatii Romane de Reabilitare Orala (SRRO). Organizat in perioada 7 - 9 noiembrie, evenimentul stiintific se desfasoara sub egida Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi, in parteneriat cu unele dintre cele mai prestigioase entitati ale medicinei dentare europene."Aceasta noua editie a Congresului Societatii Romane de Reabilitare Orala ... citește toată știrea