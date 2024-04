Peste o mie de arbori plantati pe malurile Bahluiului

In cadrul campaniei de curatenie de primavara din acest an, Primaria Municipiului Iasi, in parteneriat cu Administratia Bazinala de Apa (ABA) "Prut-Barlad" si cu sprijinul Salubris SA, au plantat peste o mie de arbori pe malurile raului Bahlui, intre Podul "Sfantul Ioan" si Podul de Piatra.Primaria Municipiului Iasi si Administratia Bazinala de Apa Prut Barlad - Sistemul de Gospodarire a Apelor Iasi au incheiat un protocol, prin care municipalitatea, prin Servicii Publice SA, a facut ... citește toată știrea