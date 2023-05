Peste un million de oameni au mers sa vada instalatiile artistice si spectacolele organizate la Iasi, in cele 10 zile ale Festivalului Romanian Creative Week.In ultima seara, sase designeri romani au atras toate privirile publicului, cu noile lor creatii.Defilarea a avut loc in cadrul Saptamanii Modei autohtone, inclusa in festival.Mii de priviri au fost atintite spre podiumul amplasat in spatele Palatului Culturii din Iasi, in ultima seara a festivalului. Locurile de pe scaune s-au ... citeste toata stirea