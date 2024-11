Pete 1.800 de tineri inscrisi la Rezidentiat, la Iasi

* din cei 1.814 candidati la admiterea in rezidentiat inscrisi la Iasi, 1.000 sunt la Medicina, 490 la Medicina Dentara si 324 la Farmacie * pentru a alege un loc sau post la rezidentiat, candidatul este conditionat de obtinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel national pentru fiecare domeniuPe 17 noiembrie, Ministerul Sanatatii organizeaza concursul national de intrare in rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie.In acest an, ... citește toată știrea