Iesenii din Bucium si consilierii USR au initiat o petitie online pentru construirea unui parc in Bucium, in zona Plopii fara sot. Argumentele sunt prezentate in randurile de mai jos:"Noi, cetatenii cartierului Bucium, impreuna cu consilierii locali din partea USR Iasi, va aducem la cunostinta aceasta petitie cu scopul de a sustine un proiect care vizeaza construirea unui parc cu terenuri de sport multifunctionale pe terenul de langa Plopii fara Sot. Acest proiect este o initiativa ... citeste toata stirea