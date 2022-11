PETIEsIE pentru trotuare libere si piste reale pentru biciclete in Iasi. SEMNEAZA SI TU!

Campania "Iasul iubeste pietonii si biciclistii" derulata de APTA are ca obiectiv eliberarea trotuarelor de benzile rosii neconforme pentru biciclete ce ocupa abuziv spatiul de siguranta al pietonilor si are in vedere urgentarea realizarii si a implementarii "Master Planului pentru circulatia bicicletelor in Municipiul Iasi", pentru a avea o infrastructura velo la standarde europene.Pe trotuarele din Iasi te poti accidenta oricand! Benzile rosii care le traverseaza, considerate " piste" de ... citeste toata stirea