Intrebarea sezonului este, cu siguranta: "Ce faci de Revelion?". Ca de obicei, promotorii distractiei in Iasi, prietenii de la Berarium au raspunsul. Iar acesta e: "Petrecem ca in anii 90!".Insa nu in apartament, cu ultima caseta de la Genius, ci chiar in inima orasului, langa Palatul Culturii, in cel mai bun loc de privit artificiile de la miezul noptii!Invitati speciali sunt Andra Botez & Live Band, poate cea mai iubita voce ieseana si DJ Sorin Lupascu, dj din prima generatie din Romania, ... citeste toata stirea