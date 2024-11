Petrecere cu mult ALCOOL si o cursa nebuna prin Iasi, la volanul masinii. Cum s-a terminat "filmul" pentru un barbat de 50 de ani

Un barbat in varsta de 50 de ani, din Iasi, s-a urcat baut la la volanul masinii si a provocat un scandal urias pe strazile orasului. El a mers la o petrecere, acolo unde s-a consumat mult alcool.Aflat in stare de ebrietate, a vrut sa conduca masina prin Iasi, cu toate ca prietenii l-au avertizat sa nu incerce.Cine i-a atentionat pe politistiPrins baut la volanul masinii de catre oamenii legii, barbatul in culpa a recurs la un gest necugetat.Toata povestea s-a derulat in noaptea de 15 ... citește toată știrea