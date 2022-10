Petrecerea firmei i-a schimbat cazierul unui curier. Ce alcoolemie avea dupa 10 shot-uri si trei votci?

Dorinta de a mai bea un pahar l-a adus pe un sofer in fata judecatorilor. A reusit sa comita un accident rutier la doi pasi de sediul Politiei Judetene. Varsta si cazierul curat i-au adus o condamnare cu suspendare.Angajat la firma de curierat Sameday, Ionut Nechita urma sa participe in noiembrie 2019 la o petrecere organizata de firma la Casa Vanatorului, in Parcul Expozitiei. A plecat spre restaurant impreuna cu trei prieteni, la volanul unui Volkswagen. Dupa ce a facut act de prezenta la ... citeste toata stirea