Un primar "nebun" a fost pretextul folosit de Petronela Susan pentru a lua spaga de la un iesean care voia sa-si construiasca o casa de vacanta in Rediu. In fata anchetatorilor, functionara a afirmat ca s-a trezit pur si simplu cu banii in brate, fara sa fi cerut vreodata nimic. S-ar fi gandit chiar ca de banii primiti sa faca ea o parte din documentatia necesara eliberarii autorizatiei de construire. Ajunsa in instanta, si-a adus aminte alte amanunte, iar recunoasterea faptei i-a adus o ... citeste toata stirea