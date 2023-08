Functionara din Rediu acuzata de luare de mita a fost condamnata. Dupa un proces care a durat doar patru luni, magistratii Tribunalului s-au pronuntat in privinta Petronelei Susan. Prinsa in flagrant luand spaga, ea a scapat cu o pedeapsa minima.Fosta angajata in cadrul departamentului de urbanism al Primariei iesene, Petronela Susan s-a transferat in 2021 la primaria Rediu, unde a indeplinit atributii similare. La inceputul lunii februarie, ea a fost prinsa in flagrant delict dupa ce ... citeste toata stirea