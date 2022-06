Petru Avram, fostul director de la Apele Romane care a angajat o chelnerita drept inginer, trimis in judecata de DNA pentru noi fapte

Petru Avram, fost director al Administratiei Bazinale de Apa "Prut-Barlad", trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si influentarea declaratiilor.Potrivit unui comunicat al DNA, dosarul a fost instrumentat de procurorii Sectiei de combatere a coruptiei."In perioada mai-iunie 2020, inculpatul Avram Petru, in calitatea mentionata mai sus, ar fi dispus in mod nelegal ca utilaje si muncitori din subordine sa efectueze gratis lucrari ... citeste toata stirea