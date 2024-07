Piata agroalimentara noua, la Esibanesti

Pana la sfarsitul acestei luni, locuitorii din comuna ieseana Esibanesti vor beneficia de o piata agroalimentara noua, construita prin intermediul Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala initial de Consiliul Judetean.Potrivit reprezentantilor Primariei, lucrarile de amenajare a pietei se afla pe ultima suta de metri, urmand ca in cel mai scurt timp aceasta sa fie data in exploatare."Piata va fi construita in targul comunal din Esibanesti, investitia avand o valoare de 733.000 de ... citește toată știrea