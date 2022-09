Piata de inchirieri de birouri din Romania, scadere cu 18% in primul semestru. La Iasi se inchiriaza spatii cu 13,5 euro mp/luna

Piata inchirierii de birouri din Romania a inregistrat o scadere de aproape 18% a cererii totale in S1 2022 fata de S1 2021, chiar daca in Bucuresti s-a inregistrat o usoara crestere. Timisoara a avut de departe cea mai mare pondere in tranzactiile de inchiriere de birouri din orasele regionale in S1 2022, cu aproape 20.000 mp, adica aproximativ 54% din totalul tranzactiilor de birouri din marile orase regionale. A doua piata ca marime este Iasi, cu 10.500 mp (29%), urmata de Cluj-Napoca si ... citeste toata stirea