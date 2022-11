Piata imobiliara ieseana, in picaj in luna septembrie: numarul autorizatiilor de construire a scazut la jumatate fata de anul trecut

Numarul autorizatiilor de construire pentru cladirile rezidentiale emise in judetul Iasi a scazut cu 48% in septembrie 2022, fata de septembrie 2021. Iar diferenta majora s-a inregistrat la nivelul autorizatiilor din mediul rural. Daca in orasele din judetul Iasi s-au eliberat in septembrie 20 de autorizatii, cu trei mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, in extraurban scaderea a fost dramatica, de la 276 de documente eliberate in 2021, la 130 in septembrie 2022.In primele trei ... citeste toata stirea