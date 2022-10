Piata IT ieseana duduie: are nevoie de cat mai multi oameni. Iata unde si cum poti face o reconversie profesionala!

IT-ul are nevoie de oameni, indiferent de nivelul lor actual de pregatire, iar cei care se gandesc la o reconversie profesionala o pot face accesand cursurile Scolii Informale de IT. Acesta a fost mesajul transmis la sfarsitul saptamanii trecute atat de reprezentanti ai unor companii de IT din Iasi, cat si de absolventi sau mentori ai Scolii Informale de IT, in cadrul unui eveniment numit Community Day. Iar scoala promite sa tina pasul cu trendurile in invatare si sa vina cu metode inovative ... citeste toata stirea