Piata muncii la Iasi, aproape de nivelul din vremea pandemiei

scaderi pe linie ale ofertei de lucru, chiar si pentru absolventii de facultate * doar in confectii si sanatate situatia e ceva mai buna * jale si in EuropaNumarul locurilor de munca disponibile la Iasi e cel mai scazut din acest an, apropiindu-se ingrijorator de valorile din vremea pandemiei. In clipa de fata, mai sunt doar 705 posturi vacante. Saptamana trecuta erau 756, iar la inceputul toamnei se depasise pragul de 1.000.Nici pentru cei cu studii superioare, care nu pareau deloc ... citeste toata stirea