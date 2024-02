Piata muncii, la Iasi: Dispar locurile de munca din comert

* si in confectii, situatia e delicata * in schimb, creste oferta lucru in constructii si industrieFata de saptamana trecuta, numarul locurilor de munca vacante, la nivelul judetului Iasi, e intr-o crestere destul de consistenta (657/635), dar valoarea e inca departe de vremurile bune, cand necesarul de personal era in jur de 1.000.In continuare, oferta de lucru importanta pentru cei cu studii superioare. 156 posturi, adica 24% din total. E vorba de joburi ca analist, arhitect, cadru tehnic ... citește toată știrea