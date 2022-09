Picaturi de credinta

In plina toamna, Iasul se umple, an de an, de zeci de mii de oameni veniti sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Ar veni ei poate si in alte zile, dar se spune ca puterea sfintei sporeste in ziua de hram si multi dintre noi avem nevoie de acest sprijin. Nu este nevoie sa iti spuna povestile lor - le simti imediat ce le privesti chipurile - triste, cu priviri plecate si gene ingreunate de lacrimi ori de ploaia care cade in fiecare an in perioada acestei sarbatori. ... citeste toata stirea