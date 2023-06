Reprezentantii SC EcoPiata SA au stabilit programul actiunilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie in pietele agro-alimentare pe care le administreaza.Pietele vor fi inchise in timpul actiunilor! Primele interventii sunt programate in Piata Sudului si Piata Nicolina, anume duminica, 11 iunie, dupa ora 14:00, si luni, 12 iunie.In Bazar si Targul de Masini sunt programate interventii duminica, 18 iunie, dupa ora 14:00, si luni, 19 ... citeste toata stirea