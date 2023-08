Doua pasaje pietonale subterane vor fi amenajate in Targu Frumos si Podu Iloaiei cu fonduri PNRR. Proiectele fac parte dintr-un program national initiat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar executia trebuie finalizata pana in anul 2026. In prima etapa, programul prevede construirea a 10 pasaje in trei judete: Prahova (7), Iasi (2) si Neamt (1). Ultimele trei vor fi implementate "la pachet" de catre CNAIR: saptamana trecuta a fost semnat un contract de ... citeste toata stirea