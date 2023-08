Una dintre cele mai revolutionare companii de solutii software in automotive - PiNTeam, sarbatoreste 10 ani de evolutie spectaculoasa!"Sunt mai mult decat bucuros sa anunt ca anul acesta se implineste un deceniu de cand am lansat aceasta companie cu mare entuziasm, speranta si daruire. 10 ani in care munca, creativitatea, perseverenta, deschiderea si flexibilitatea, talentul si implicarea colegilor, respectul si calitatea oferite clientilor nostri s-au unit. Felicitari noua si tuturor celor ... citeste toata stirea