"Piramida lui Dubet", reabilitare termica foarte scumpa: peste 5 milioane euro. Imobil fara degradari, dat in folosinta in 2007

Reabilitarea "Piramidei lui Dubet" va costa peste cinci milioane de euro. Primaria a receptionat documentatia tehnica, iar indicatorii vor fi supusi aprobarii plenului Consiliului Local (CL) in sedinta ordinara de maine.Cladirea, in care functioneaza mai multe servicii ale Primariei, se afla pe sos. Nationala nr. 43. Imobilul nu are degradari structurale, fiind dat in folosinta in anul 2007. "Interventia propusa va urmari reabilitarea termica, reducerea nivelului consumului anual specific de ... citește toată știrea