Placute de inmatriculare ale unui autoturism radiat in Germania, cautate pentru confiscare, depistate la frontiera

Politisti de frontiera din cadrul P.T.F. Sculeni efectueaza cercetari cu privire la un barbat, domiciliat pe raza judetului Braila, care conducea un autoturism radiat din circulatie de autoritatile din Germania din luna septembrie a anului trecut.Sambata, 4 iunie, in jurul orei 16.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, un cetatean roman, in varsta de 40 de ani, domiciliat pe raza ... citeste toata stirea