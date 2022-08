PLAN- 10 milioane de euro pentru reabilitarea a 10 ha de spatiu verde in municipiul Iasi. Care vor fi noile parcuri ale orasului

Primaria are nevoie de peste 10 milioane euro pentru reabilitarea a peste 10 hectare de spatii verzi. Consilierii locali vor aproba, poimaine, studiile de fezabilitate in cazul modernizarii Parcului Ciurchi si a sase zone verzi din diverse cartiere ale orasului. Dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici, municipalitatea va putea lansa licitatii de executie a lucrarilor, in masura in care va dispune de resurse financiare in acest sens.Unul dintre cele mai degradate parcuri din oras ... citeste toata stirea